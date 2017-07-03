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В киевской высотке застрелили мужчину: первые подробности

03.07.2017 19:25
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В киевской высотке застрелили мужчину: первые подробности

Полиция разыскивает злоумышленника, который в подъезде киевской высотки застрелил мужчину

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

ЧП произошло в Днепровском районе столицы. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

По информации копов, мертвого мужчину нашли в подъезде сегодня в полдень.

«Когда правоохранители прибыли на вызов, обнаружили у мужчины огнестрельные ранения головы», — добавили в пресс-службе ведомства.

Личность погибшего уже установили. Это — киевлянин, 1956 года рождения. Убитый проживал в этом доме и подъезде.

«Полицейские проводят осмотр места происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, осматривают прилегающую территорию с целью установления камер видеонаблюдения. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который застрелил киевлянина», — отмечают в полиции.

По факту трагедии начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, Киев, убийство
 
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