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В киевской высотке застрелили мужчину: первые подробности
Полиция разыскивает злоумышленника, который в подъезде киевской высотки застрелил мужчину
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
ЧП произошло в Днепровском районе столицы. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
По информации копов, мертвого мужчину нашли в подъезде сегодня в полдень.
«Когда правоохранители прибыли на вызов, обнаружили у мужчины огнестрельные ранения головы», — добавили в пресс-службе ведомства.
Личность погибшего уже установили. Это — киевлянин, 1956 года рождения. Убитый проживал в этом доме и подъезде.
«Полицейские проводят осмотр места происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, осматривают прилегающую территорию с целью установления камер видеонаблюдения. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который застрелил киевлянина», — отмечают в полиции.
По факту трагедии начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Киев, убийство
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