Рост зарплаты в Украине превысил 40 процентов

06.07.2017 10:48

В Государственной службе статистики утверждают, что средняя номинальная зарплата штатных работников организаций, учреждений и предприятий Украины в мае текущего года достигла 6840 гривен.



Как передает replyua.net, в Госстате также подчеркнули, что это показатель больше минимальной зарплаты в Украине в 2,1 раза. По сравнению с апрелем размер заработной платы увеличился на 2,7 процентов, а за последние 12 месяцев (по сравнению с маем 2016 года) - на 37,2 процентов. Однако интересно то, что по сравнению с апрелем текущего года реальная заработная плата в Украине повысилась всего лишь на 1,4 процента. Если говорить о годовых показателях, то майская зарплата в 2017 году стала больше майской зарплаты прошлого года на 20,4 процента.



Если сравнивать январские показатели, то в начале 2016 года средняя зарплата по стране составляла 4362 гривны, а в январе текущего года она увеличилась до 6008 гривен. Это значит, что в период с января по май 2017 года зарплата увеличилась на 838 гривен.