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В ГОСБЮДЖЕТЕ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА СУБСИДИИ
06.07.2017 14:25
По статистическим данным, на конец мая, государственный бюджет задолжал коммунальным службам за субсидии для населения 30,8 млрд гривень. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политик Александр Клименко, пишут «Вести».
Только 75% украинцев, в среднем, своевременно платят за квартиру, отопление, свет, воду, газ и вывоз мусора. В цифровом эквиваленте долг населения за коммуналку 29,2 миллиарда гривень.
Самая большая сумма долга за газ – 11,3 млрд. грн. Далее политик пишет, что за назначением летних субсидий обратилось 2,4 миллиона украинских семей, а назначили ее только 219 тысячам, то есть, одной из десяти.
Так что к осени, по мнению Клименко, когда нужно будет начинать отопительный сезон, Украина может оказаться на грани коллапса
Автор статьи: Татьяна Тихонова, журналист
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, деньги, бюджет, субсидия
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