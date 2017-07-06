В ГОСБЮДЖЕТЕ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА СУБСИДИИ

06.07.2017 14:25

По статистическим данным, на конец мая, государственный бюджет задолжал коммунальным службам за субсидии для населения 30,8 млрд гривень. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политик Александр Клименко, пишут «Вести».



Только 75% украинцев, в среднем, своевременно платят за квартиру, отопление, свет, воду, газ и вывоз мусора. В цифровом эквиваленте долг населения за коммуналку 29,2 миллиарда гривень.



Самая большая сумма долга за газ – 11,3 млрд. грн. Далее политик пишет, что за назначением летних субсидий обратилось 2,4 миллиона украинских семей, а назначили ее только 219 тысячам, то есть, одной из десяти.



Так что к осени, по мнению Клименко, когда нужно будет начинать отопительный сезон, Украина может оказаться на грани коллапса





