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Розенблат готовится к бегству — СМИ
СМИ сообщили почему народный депутат от БПП Борислав Розенблат может покинуть Украину
Народный депутат от БПП отменил уже два телевизионных эфира.
Об этом сообщают источники на телеканалах. Они не исключают, что это связано с намерением Розенблата покинуть Украину.
Напомним, сегодня комитет Верховной Рады по вопросам регламента одобрил снятие депутатского иммунитета с Розенблата.
В комитете признали законными и обоснованными все три представления генерального прокурора Юрия Луценко в отношении народного депутата, на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.
Вскоре генеральный прокурор Юрий Луценко назвал имя еще одного депутата, с которого хочет снять парламентский иммунитет. По словам генпрокурора, без депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина «комплект является неполным».
Ранее на заседании регламентского комитета произошел словесный конфликт между генпрокурором Юрием Луценко и Розенблатом. Луценко потребовал от Розенблата сложить мандат, а депутат, в свою очередь, открещивался от обвинений.
Как писала Politeka, 21 июня генеральный прокурор Юрий Луценко внес на рассмотрение парламента представление о привлечении к уголовной ответственности на пять народных депутатов, среди которых и Борислав Розенблат.
Народный депутат Украины (БПП) Сергей Лещенко рассказал подробности операции по разоблачению нардепов Максима Полякова и Борислава Розенблатта.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, депутатская неприкосновенность, нардеп, БПП Солидарность
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