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Стало известно имя нового «покровителя» Януковича
У экс-президент Украины Виктора Януковича появился государственный адвокат в деле о госизмене
Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве решил возложить миссию по защите Януковича на юриста Виталия Мешечека.
Соответствующее решение было принято 7 июля.
Центр назначил адвоката во исполнение определения Оболонского суда от 6 июля, которым ему было поручено назначить бесплатного государственного адвоката Януковичу, который отказался от своих защитников по делу о госизмене.
«При назначении адвоката в соответствии с ч.2 ст.21 закона Украины о бесплатной правовой помощи учитывалась специализация адвоката, его текущий уровень нагрузки и сложность производства», — отметили в региональном центре правовой помощи.
В соответствии с поручением центра, адвокат должен прибыть для участия в заседании Оболонского суда на 10:00 12 июля.
Напомним, ранее Виктор Янукович заявил, что не будет участвовать в украинском судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Интерфакс-Украина
Теги: политика, Украина, Донбасс, Янукович
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