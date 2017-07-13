В Украине два «Запорожца» превратились в уникального робота-трансформера. ФОТО

13.07.2017 12:56

Украинский скульптор из Одессы Александр Милов создал трансформера Укрбота и назвал его "родственником" героя известного фильма. Об этом автор сообщил изданию "Трасса Е-95", передает Апостроф.

Отмечается, что скульптор собрал четырехметрового робота из двух "Запорожцев". Вес Укрбота составил около тонны.

По данным издания, робота презентовали на фестивале FESTMRII под Николаевом.

Автор робота заявил, что Укрбот - это дедушка трансформера Бамблби (персонаж мультфильма и фильма "Трансформеры").

"Легенда такова, что они оказались здесь еще до зарождения планеты и были первыми протоукраинцами. Это одесский дедушка Бамблби, будет еще бабушка", - отметил скульптор.

Источник: http://from-ua.com