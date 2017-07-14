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Стандарты НАТО: в ВСУ похвастались достижениями
По стандартам НАТО в Вооруженных Силах Украины подготовлены 28 полноценных боевых подразделения
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Там также отмечается, что в 2017 году по стандартам Альянса для ВСУ подготовили 297 инструкторов, а всего с начала военной реформы — около 1 200 военнослужащих-инструкторов, из которых около 600 — с участием иностранных инструкторов.
С начала года в Вооруженных Силах Украины отработали уже 150 стандартов коллективной (индивидуальной) подготовки и ввели в действие «Единую электронную базу стандартов подготовки и методических материалов для войск».
В оборонном ведомстве подчеркивают, что в высших учебных заведениях, которые осуществляют подготовку военнослужащих для Сухопутных войск, развернуты и введены в эксплуатацию 22 комплексных динамических тренажера для экипажей танков, БМП и БТР.
«В 2017 году по новым стандартам провели 166 мероприятий оперативной подготовки и 184 основных мероприятия боевой подготовки, — добавили в Минобороны. — Кроме этого, на полигонах Вооруженных Сил состоялось 20 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, в которых приняли участие силы и средства других военных формирований и правоохранительных органов».
Напомним, ранее министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак определил пять приоритетных направлений оборонной реформы.
Генсек Североатлантического совета Йенс Столтенберг обговорил ситуацию в Украине на сегодняшнем заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе. В частности, он заявил, что в отношении ситуации в Украине союзники по НАТО и Россия продолжают иметь фундаментальные разногласия.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, НАТО, армия, достижение, ВСУ
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