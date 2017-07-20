Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Учения в Днепропетровской области завершились ранениями 8 военных

20.07.2017 20:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Учения в Днепропетровской области завершились ранениями 8 военных

В Днепропетровской области на 239 общевойсковом полигоне во время учений ранены 8 военнослужащих.

Об этом сообщает Командование "Восток" Вооруженных Сил Украины, передает УП.

Так, 20 июля во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж на 239 общевойсковом полигоне получили травмы восемь военнослужащих.

Из них четверо госпитализированы в Днепропетровский военный госпиталь, трое - в областную клиническую больницу им. Мечникова, один военнослужащий находится в 68 военном госпитале (пгт Черкасское).

Для выяснения причин и обстоятельств травмирования начато служебное расследование.

Предварительно установлено, что военнослужащие получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва инженерного боеприпаса.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, ранение, Днепропетровская область, учения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх