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Учения в Днепропетровской области завершились ранениями 8 военных
В Днепропетровской области на 239 общевойсковом полигоне во время учений ранены 8 военнослужащих.
Об этом сообщает Командование "Восток" Вооруженных Сил Украины, передает УП.
Так, 20 июля во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж на 239 общевойсковом полигоне получили травмы восемь военнослужащих.
Из них четверо госпитализированы в Днепропетровский военный госпиталь, трое - в областную клиническую больницу им. Мечникова, один военнослужащий находится в 68 военном госпитале (пгт Черкасское).
Для выяснения причин и обстоятельств травмирования начато служебное расследование.
Предварительно установлено, что военнослужащие получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва инженерного боеприпаса.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, ранение, Днепропетровская область, учения
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