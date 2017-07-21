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Каждый четвертый украинский школьник был жертвой травли. В основном травле подвергаются переселенцы

21.07.2017 09:09
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Каждый четвертый украинский школьник был жертвой травли. В основном травле подвергаются переселенцы

ЮНИСЕФ обнародовал шокирующие данные о распространенности проблемы травли (буллинга) в украинских школах. Так, согласно исследованиям фонда, 67% детей в Украине в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с проблемой буллинга за последние три месяца. 24% детей стали жертвами буллинга, причем 48% из них никому не рассказывали об этих случаях.
Структура ООН, отвечающая за защиту детей, считает очень тревожными полученные данные, учитывая количество детей-переселенцев в Украине. По данным ЮНИСЕФ, дети из семей внутренне перемещенных лиц (а таких детей в Украине 220 тысяч) более уязвимы к различным формам насилия.
Также исследования показывают, что дети, закрытые для общения, а также дети из семей с низким уровнем дохода, вдвое чаще подвергаются травле, чем их сверстники.
В рамках кампании против буллинга в ЮНИСЕФ создан тематический сайт для детей, будут распространяться плакаты и стикеры. В сентябре-октябре 2017 года в пяти областях Украины планируется провести интерактивные мероприятия по данному вопросу.

Источник Факты.



Теги: Донбасс, дети, школы, переселенцы
 
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