Украинские летчики сбросили 302 т воды во время тушения лесных пожаров в Черногории

23.07.2017 11:30

Спасатели из Украины продолжают помогать черногорцам бороться с бедой.

С начала работ для тушения лесных пожаров в Черногории авиация Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сбросила 302 тонн воды. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 7 часов 23 июля самолет ГосЧС Ан-32П сбросил на очаги лесного пожара 64 тонны воды. Всего с начала работ для тушения пожаров сброшено 302 тонны воды", - отмечено в сообщении.

Работы украинской авиации по тушению лесных пожаров в Черногории продолжаются.



