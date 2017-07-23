Зарплатні прокурорів планують збільшити на 70%

23.07.2017 11:11

У Верховній Раді проголосували за закон, який передбачає підвищення заробітної платні на 70% для слідчих і прокурорів, та на 30% – для адміністративних працівників прокуратури. Про це повідомив Юрій Луценко, передає Укрінформ.

"Ми добилися рішення про достатньо відчутне підвищення заробітних плат. Закон проголосований Верховною Радою і знаходиться на підписі у голови Верховної Ради. Думаю, що, з великою часткою ймовірності, цей документ буде підписаний, після цього зарплати у колег зростуть", – сказав він.

Прокурор місцевої регіональної прокуратури буде заробляти від 15 до 26 тис гривень замість 10-15 тис гривень, які отримує зараз. При цьому генпрокурор уточнив, що в нього та його заступників платня зросте також на 30%



