Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зарплатні прокурорів планують збільшити на 70%

23.07.2017 11:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зарплатні прокурорів планують збільшити на 70%

У Верховній Раді проголосували за закон, який передбачає підвищення заробітної платні на 70% для слідчих і прокурорів, та на 30% – для адміністративних працівників прокуратури. Про це повідомив Юрій Луценко, передає Укрінформ.

"Ми добилися рішення про достатньо відчутне підвищення заробітних плат. Закон проголосований Верховною Радою і знаходиться на підписі у голови Верховної Ради. Думаю, що, з великою часткою ймовірності, цей документ буде підписаний, після цього зарплати у колег зростуть", – сказав він.

Прокурор місцевої регіональної прокуратури буде заробляти від 15 до 26 тис гривень замість 10-15 тис гривень, які отримує зараз. При цьому генпрокурор уточнив, що в нього та його заступників платня зросте також на 30%



Теги: Донбасс, Луценко, зарплата, прокурор
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх