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Скрипка рассказал о необходимости культурной деоккупации Крыма и Донбасса
После возвращения в состав Украины временно оккупированных Крыма, Луганска и Донецка, можно говорить о возможности концертного тура в эти регионы. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью изданию «Народное время» озвучил Олег Скрипка, являющийся лидером группы ВВ.
«Когда начнется процесс реинтеграции этих территорий в состав Украины, я с удовольствием и обязательно буду принимать участие в подобных программах культурного направления, и я могу предложить такой тур. Весь этот процесс будет зависеть от того, появится ли соответствующее намерение и желание у культурных деятелей насытить эти края. Я считаю, что нужно будет провести культурную деоккупацию в Крыму и на Донбассе», – считает Олег Скрипка. Также он добавил, что перед тем, как взять под свой контроль Донбасса и КрымРоссия осуществила «культурную оккупацию», намереваясь постепенно вытеснить украинский дух.
«Я считаю, что зимой в 2013 году мы оказались последними артистами в Крыму, которые выступали и в Донецке, и в Луганске. На наших концертах были аншлаги, люди , поддерживающие Украину. Они одевали вышиванки», - сказал Скрипка.
Теги: Донбасс, Крым, певец, Олег Скрипка, деоккупация
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