Янтарное дело: суд арестовал имущество нардепа Полякова

08.08.2017 21:15

При этом адвокат нардепа не смог сказать, когда суд принял такое решение

Суд арестовал имущество народного депутата Украины от фракции "Народный фронт" Максима Полякова, сообщил его адвокат Петр Бойко.

"Было арестовано имущество, которое ему принадлежит на правах собственности. Это правда. То, что есть в Государственном реестре движимого и недвижимого имущества", – рассказал адвокат во вторник, 8 августа.

При этом Бойко не располагает точной информацией, когда суд принял такое решение. Как отметил адвокат, подобные решения принимают лишь в присутствии прокурора.

"Мы об этом узнаем постфактум. Для нас это не критический вопрос. Потому что, как мы по этому поводу говорим, если нужно арестовать – пожалуйста. Имущество лучше сохранится", – пояснил он.

Защитник добавил, что арест запрещает отчуждать имущество, однако им можно пользоваться.

21 июля Соломенский районный суд г.Киева определил меру пресечения Полякову в виде залога в размере 304 тысяч гривень с обязательным ношением электронного браслета. Нардеп залог внес, однако исполнять решение суда в части ношения электронного браслета публично отказался.

Детективы НАБУ 19 июня задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступлениесовершено с участием народных депутатов Полякова и Борислава Розенблата.

Источник: http://www.segodnya.ua