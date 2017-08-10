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В Киеве отменили плату за парковку в выходные дни

10.08.2017 15:00
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В Киеве отменили плату за парковку в выходные дни

В Киеве, в выходные дни парковка будет бесплатной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, информирует Сайт города Киева.
“По выходным парковка будет бесплатной по всему городу”, - рассказал глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.
Он добавил, такое решение было принято для того, чтобы избежать путаницы. Симонов уточнил, что ранее в выходные дни парковка была платной возле рынков, а в других местах – бесплатной.



Теги: Киев, парковка, плата, выходной
 
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