В Киеве "герою парковки" с флагом "ДНР" прохожие посвятили "стишок" (ФОТО)

15.12.2016 15:17

На окна автомобилей неравнодушные прохожие расклеивают обращения к водителям, которые неправильно паркуются.

Об этом сообщает Depo.Киев со ссылкой на группу "Герой парковки" в "Фейсбуке".

В частности, такой стишок сочинили киевляне для очередного водителя-жлоба. Кроме того, внимание привлекает еще и наклейка террористической организации на стекле.