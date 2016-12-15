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В Киеве "герою парковки" с флагом "ДНР" прохожие посвятили "стишок" (ФОТО)

15.12.2016 15:17
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В Киеве "герою парковки" с флагом "ДНР" прохожие посвятили "стишок" (ФОТО)

На окна автомобилей неравнодушные прохожие расклеивают обращения к водителям, которые неправильно паркуются.

Об этом сообщает Depo.Киев со ссылкой на группу "Герой парковки" в "Фейсбуке".

В частности, такой стишок сочинили киевляне для очередного водителя-жлоба. Кроме того, внимание привлекает еще и наклейка террористической организации на стекле.


Фото: kyiv.depo.ua/

Теги: Донбасс, Киев, парковка, номерной знак, стихи
 
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