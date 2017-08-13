Карта АТО: ситуация на востоке Украины на 13 августа

13.08.2017 13:50

Обстрелы:

За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 17 раз открывали огонь. Двое украинских военных были ранены, еще шестеро получили боевые травмы, один – погиб.

Направления:

На приморском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по украинским укреплениях неподалеку Водяного, получая при этом жесткий ответ. В результате этого противостояния один украинский боец ​​погиб, один получил ранения. Кроме того уже ночью, бандиты применили миномет калибра 120 миллиметров в районе Новотроицкого.

На донецком направлении под гранатометным огнем врага оказались наши опорные пункты в Опытному. А по шахте Бутовка били из вооружения БМП.

На луганском направлении обстрелов за сутки было больше. Вечером, дважды из пулеметов, противник обстреливал подступы к Крымскому. А из минометов калибра 82 миллиметра преступники накрывали наших бойцов неподалеку Новотошковского, Новоалександровки и Катериновки. Также боевики активно применяли минометы различных калибров в районе Троицкого.

Источник: slovoidilo.ua