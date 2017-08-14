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Украина увеличила экспорт картофеля в некоторые страны

14.08.2017 15:00
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Украина увеличила экспорт картофеля в некоторые страны

В период с января по июль текущего года Украина нарастила экспорт картофеля в Азербайджан, Молдову и Беларусь, и экспорт за этот период времени составил 11 тысяч тонн.

Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Государственной фискальной службы, по итогам первых семи месяцев в денежном эквиваленте экспорт достиг 2 миллионов 690 тысяч долларов. Основными импортерами украинского картофеля стали Азербайджан, Беларусь и Молдова. Больше всего картофеля закупила Беларусь – на 2 миллиона 580 тысяч долларов, на втором месте оказалась Молдова – экспорт в эту страну достиг 62 тысячи долларов, а экспорт в Азербайджан – 18 тысяч долларов. Экспорт в Беларусь составил 10.5 тысяч тонн, в Молдову – 0,25 тысяч тонн, в Азербайджан – 0,07 тысяч тонн.

Кроме того, в Государственной фискальной службе отметили, что затраты на выращивание картофеля в Украине в прошлом году составляли от 85 до 110 тысяч гривен на один гектар. Напомним, что ранее эксперты заявили, что в сентябре в Украине резко подешевеют овощи.



Теги: Донбасс, Беларусь, Молдова, экспорт, картофель
 
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