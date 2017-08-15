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В Украине назвали условие появления вооруженной миссии ООН на Донбассе

15.08.2017 10:32
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В Украине назвали условие появления вооруженной миссии ООН на Донбассе

Военный эксперт Олег Жданов считает, что, когда Киев юридически признает наличие на Донбассе международного военного конфликта с участием РФ, ООН согласно своему Уставу будет обязана ввести на восток Украины миротворческий контингент. Об этом сообщает "Обозреватель".

"Если мы говорим, что у нас международный вооруженный конфликт, то у нас есть все шансы на получение миротворцев", - отметил эксперт.
По его словам, Киев имеет полное право требовать введения миротворческого контингента, поскольку Украина - "полноценный член ООН, мы вносим взносы в эту организацию, и мы имеем право пользоваться всеми благами Устава ООН".

Как говорит Жданов, у ООН появится официальный повод ввести миротворцев на линию разграничения в зоне АТО.
"Первый пункт тех же Минских договоренностей будет выполнен. В этом случае наступает перемирие. Любая сторона, производящая выстрел, стреляет в сторону солдата ООН, а это чревато последствиями. Дальше идет процесс переговоров", - говорит он.

"Как только приходят голубые каски, воцаряется тишина и начинается мирный диалог противоборствующих сторон", - считает Жданов.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ООН, АТО, Минские договоренности
 
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