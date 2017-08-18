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У священника-победителя популярного шоу крупные неприятности

18.08.2017 09:43
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У священника-победителя популярного шоу крупные неприятности

Насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, регент монастырского хора, победитель российского телевизионного шоу "Голос" иеромонах Фотий (Виталий Мочалов) попал в базу чистилища "Миротворца".

Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что иеромонах Фотий выступал в оккупированном Россией Крыму, а также планирует выступить там в 23 августа 2017 года.

Напомним, что ранее в базу преступников "Миротворца" попал российский актер, резидент Comedy club Дмитрий Грачев, известность которому принесло пародирование президента РФ Владимира Путина.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, шоу, священник, победитель, проблемы
 
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