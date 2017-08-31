- Порошенко призвал Конгресс США дать Украине оружие07:30
- Эксперты раскрыли темное будущее гривны07:05
- СБУ: Российскую журналистку выдворяют из Украины22:35
- ГПУ врет: украинское командование виновно в Иловайске наравне с Россией — Deutsche Welle21:22
- В школы Донбасса пришли президент, полицейские и затяжные ремонты20:49
- Ремонт трассы Мариуполь-Запорожье будет стоить 5 миллиардов гривен20:24
- Путин готовит сценарий "Новороссии" для Молдовы? Марионеточный президент Приднестровья угрожает Кишиневу сбором "ополченцев". ВИДЕО19:59
- Турчинов рассказал, сколько Украина потратит на оборону в 2018 году19:35
- «Школьное перемирие» сократило, но не прекратило обстрелы19:11
- Дерипаску подозревают в уничтожении "ЗАлКа" в интересах РФ и нанесении Украине ущерба почти на 40 млн долларов16:11
Эксперты раскрыли темное будущее гривны
Украинцам стоит приготовится к девальвации гривны
К такому выводу пришли эксперты исходя из последних торгов на валютном рынке.
Так, глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий уверен, что доллар в Украине будет дорожать постепенно и к концу года дойдет до отметки в 27 гривен.
Однако некоторые эксперты считают, что причин для резких скачков украиснкойвалюты нет, а в сентября доллар будут продавать по 26, гривны.
«С переходом на плавающий курс, скачки гривни уже не грозят. Что касается динамики курса, гривня укрепляется к доллару с середины января этого года. Периодически доллар дорожает, однако тренд на укрепление гривни продолжается, и признаков его разворота пока нет», – поясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.
Напомним, что к цене на доллар в Украине привязано большинство товаров, так как как минимум четверта часть потребительской корзины украинцев это экспорт.
Так, после подорожания доллара появляются препосылки для роста цен на бензин (каждый доллар приводит к росту стоимости светлых нефтепродуктов на 80 копеек). В В то же время, стоимость топлива заложена в себестоимость большей части товаров.
Непосредственно к курсу американской валюты привязаны цены на квартиры и машины в Украине. Кроме того, от курса американской валюты зависят и цены на газ.
Как сообщалось, согласно базовому сценарию первой в Украине трехлетней Бюджетной резолюции, в 2017 году среднегодовой курс гривнипрогнозируется на уровне 27,8 грн/долл., в 2018 году – на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл.
В свою очередь эксперты дают другие прогнозы: так, в Центре Разумкова обещают курс в районе 27 гривен во втором полугодии, а в Concorde Capital предполагают, что в конце этого года доллар будет стоить 28,5 гривни.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Segodnya
Теги: Украина, Донбасс, гривня, девальвация
- На Донбассе постоянно находятся 36 300 наемников РФ21:46
- В школы Донбасса пришли президент, полицейские и затяжные ремонты20:49
- Ремонт трассы Мариуполь-Запорожье будет стоить 5 миллиардов гривен20:24
- «Школьное перемирие» сократило, но не прекратило обстрелы19:11
- В ДТЭК заверяют, что антрацит с неподконтрольного Донбасса в Украину не поставляется18:45
- "Путин принял решение, но об этом открыто не говорят", - генерал заявил, что Россия решила выйти из Донбасса14:31
- В районе Ясиноватой боевики «ДНР» активно роют траншеи и строят блиндажи14:06
- "Кругом враги! Все данные будут неизбежно слиты "Миротворцу"!” - подполковник "ЛНР" рассказал, как ГУР передает данные "ихтамнетов" Киеву13:39
- "Министр" катер не отжимал!” – в “ДНР” развернули невиданную пиар-кампанию по спасению репутации любимчика Захарченко12:16
- Разведка рассказала о проблемах боевиков на Донбассе11:54
- Что происходит с организмом после нанесения лака для ногтей07:44
- Порошенко призвал Конгресс США дать Украине оружие07:30
- Як захистити організм від діабету?07:25
- Эксперты раскрыли темное будущее гривны07:05
- СБУ: Российскую журналистку выдворяют из Украины22:35
- Собаки превращают своих хозяев в долгожителей22:09
- На Донбассе постоянно находятся 36 300 наемников РФ21:46
- ГПУ врет: украинское командование виновно в Иловайске наравне с Россией — Deutsche Welle21:22
- В школы Донбасса пришли президент, полицейские и затяжные ремонты20:49
- Ремонт трассы Мариуполь-Запорожье будет стоить 5 миллиардов гривен20:24
- Что происходит с организмом после нанесения лака для ногтей07:44
- Як захистити організм від діабету?07:25
- Собаки превращают своих хозяев в долгожителей22:09
- В школы Донбасса пришли президент, полицейские и затяжные ремонты20:49
- «Школьное перемирие» сократило, но не прекратило обстрелы19:11
- Півроку після захоплення. Як працює промисловість в "ДНР. ВИДЕО18:20
- Йод: хорошего понемножку17:26
- Дети тоже устают. Не меньше взрослых. И это опасно для здоровья17:02
- «Ничейная» пшеница в Приазовье. Почти детективная история16:38
- Нынешний рост цен на арбузы стал рекордным за всю историю независимой Украины09:07
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения
- Удорожание связи: 1 cентября мобильный оператор закрывает старые тарифные планы
- "После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"
- В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”
- Скандалист Жириновский рассказал о роковой ошибке Путина во время аннексии Крыма - появились кадры странного интервью "кэпа" из "ЛДПР". ВИДЕО
- Почему нельзя пить воду на ночь
- "Путин принял решение, но об этом открыто не говорят", - генерал заявил, что Россия решила выйти из Донбасса
- Порошенко "в опасности": Гордон назвал фамилии политиков, которые метят на место президента Украины. ВИДЕО