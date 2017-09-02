Стало известно, сколько денег собрано с родителей украинских школьников за три года

02.09.2017 17:32

Известный юрист также рассказал о том, что юридического понятия "благотворительный фонд при школе" не существует.

За последние три года с родителей украинских школьников собрали миллиард гривен, и это только официальная статистика, сообщает юрист организации "Батьки-SOS" Роман Бондаренко в интервью "Громадському радіо".

"Существует такой миф, что если государство будет выделять больше денег – будут меньше собирать. Как показывает практика, к сожалению, нет. Мы делали запросы в казначейство и составили такую табличку, где четко видно, что в 2014 году выделяли, например, 300 млн грн на текущие расходы – это канцелярия, туалетная бумага, краски – то, что используется постоянно. Затем, в 2015 году, – 700 млн. 2016-й – уже 1 млрд 200 млн. То есть каждый год практически в два раза возрастает, а с родителей цифра сбора остается неизменной: 300 млн грн. Примерно за три года собрали 1 млрд грн, и это средства, которые только официально прошли через казначейские счета, или товарные и материальные ценности, которые были поставлены на баланс школами. То, что неофициально, только можно себе представить, я думаю, там не меньше", — рассказал Бондаренко.

Также известный юрист подчеркнул, что так называемые благотворительные фонды при школах — понятие, которого не существует в юриспруденции. "Родители начали понимать: зачем вкладывать свои личные деньги в коммунальную школу, если ты уже заплатил налоги, и эта школа содержится за счет тобой уплаченных налогов?" – заявил юрист.

Источник: styler.rbc.ua



