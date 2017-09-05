Украинцев предупредили: самым популярным активом будет наличный доллар

05.09.2017 22:03

Сознательно или нет, но топ-чиновники продолжают ухудшать экономические перспективы Украины, добивая фондовый рынок, промышленность, банковский сектор и сейчас, как будто на краю пропасти, накачивают пузырь рынка недвижимости (конечно, включая землю), чтобы и его обрушить, грубо говоря, ниже плинтуса. Очень хорошо знаю и прекрасно помню, но такого длительного из года в год падения реальных доходов наших граждан не было даже в лихие 90-е годы, пишет в блоге директор Институра развития экономики Украины Александр Гончаров.

Об этом уже даже не говорят, а кричат на Западе, например, ООН опубликовала рейтинг стран мира по Индексу человеческого развития по итогам 2016 года. За год Украина опустилась на 29 строчек и оказалась на 84 месте! А американский исследовательский центр Heritage Foundation поставил Украину на 166 место в рейтинге экономической свободы (в рейтинге 180 стран). Ну, что есть куда еще падать?! Конечно, дно мы не скоро увидим.

А о дефолте пенсионной системы Украины уже даже Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен высказала свою позицию открыто и безапелляционно: «Нынешняя пенсионная система финансово и социально нежизнеспособна. Украина сегодня тратит 11% ВВП на пенсии. Это значительная цифра по международным стандартам. Больше половины этого - 6% ВВП - финансируют из бюджета. И это финансово нежизнеспособно». Добавлю от себя, у нас уже и богатство определяется не тем, сколько денег вы зарабатываете, а как после оплаты услуг и тарифов ЖКХ можете хорошо жить на оставшиеся деньги (кстати, с 1 июля в Киеве новые тарифы на квартплату и горячую воду, которой нет, по-моему, уже просто веселят) .

И что дальше? Не сомневаюсь, как и раньше, будет топтание на месте в проведении экономических преобразований. Вспомните, сколько раз (!) и при технической поддержке USAID наши законодатели пытались запустить второй Накопительный уровень 3-х уровневой пенсионной системы, однако, всегда неудачно - пенсионеры неизбежно и в этот раз останутся у разбитого корыта. В тоже время, как дальше жить производителям и работодателям на украинском рынке при недостатке кредитных денег?! Ведь финансовые власти жестко высушивают экономику страны, отдав её на растерзание валютным спекулянтам. А то, о чем в последние месяцы говорили нардепы с представителями Кабмина и что они конкретно делали – это, по сути, выполнение ими основной задачи ближайших лет по уничтожению сбережений средней руки бизнесменов.

Как говорится, добились: мы вовсе не влияем на власть, зато власть по полной влияет на нас. Например, несколько политиков захотели еще улучшить свою жизнь, народ поддержал их и затянул пояса. Замечу, все эти состоятельные топ-чиновники друг друга знают давно как свои пять пальцев, значит, за последние 3 года не смогли «полюбовно» договориться, в частности, с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко, у которого по известным причинам в Киеве резко ухудшилось хранение своих инвестиций и сбережений. Думаю, в ближайшее время нам следует ожидать крупных распродаж, которые коснутся банков и практически всех секторов украинского рынка. И, конечно, совсем скоро ряд компаний вслед за акциями начнут быстро избавляться от облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Зато самым популярным активом будет становиться у нас наличный доллар США.

Это в последнее время становится трендом на украинском рынке, что очень показательно для тяжелого состояния экономики и чрезвычайно низкого уровня реальных доходов наших граждан. На днях зашел в супермаркет известного в Киеве ритейлера в ТРЦ «Гулливер», посмотрел на ценники и задумался, а насколько меньше за последние годы в сто долларовой купюре «американца», например, мяса, водки и сыра? Думаю, не ошибусь, если скажу, что на «франклина»теперь смогу купить на пару кило мяса и еще меньше литров закордонной водки, а также еще меньше швейцарского сыра. И скорее всего, нас в Украине ждет уже в начале осени очередная волна долларовой инфляции.

Судите сами, в условиях жуткого недостатка гривны для украинского бизнеса, в это время серая и теневая экономики накачиваются долларовой наличностью. А что дальше? Инфляция!Правда, есть за кого порадоваться, в США цены не поменялись, как отмечают мои партнеры, на доллар можно купить столько же, сколько и несколько лет назад. И не сомневаюсь, что совсем скоро конъюнктура на украинском рынке будет определяться на Чикагской бирже.

Да, потенциал падения нашего рынка еще далеко не исчерпан. Стоит задуматься, что мы будем делать, если к концу 2017 года украинская промышленность и фондовый рынок не поднимутся? Как скоро появятся новые финансовые конструкции? Ну, а гривну, откровенно говоря, надо сбрасывать – это не валюта для сохранения сбережений. И в этой связи напомню кабминовским инициаторам пенсионной реформы о том, что лишь каждый второй мужчина в наши дни в Украине имеет шанс дожить до шестидесяти лет. Поэтому, невзирая на мощнейший прессинг неучей-чиновников, у многих из нас задача №1 – это сохранить собственную позитивную моральную и интеллектуальную энергию. Тогда, может быть, проживем дольше.

А вообще у нас все реформы проводятся в виде кампаний. Вот и сейчас берутся за основу лишь отдельные пунктики, а не в целом 3-х уровневая пенсионная система. Эти пунктики доводят до абсурда, а что нужно комплексно и системно проводить пенсионную реформу – никого это не волнует. Ну, и в заключение очень короткий анекдот с глубоким экономическим подтекстом. Итак, во время встречи в одном из регионов «Как живете, пенсионеры?»,- вопрошая, пошутил Премьер-министр Владимир Гройсман. «Хорошо», - в ответ пошутили пенсионеры.