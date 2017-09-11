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Батальон «Донбасс» перешел на сторону Саакашвили

11.09.2017 13:40
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Батальон «Донбасс» перешел на сторону Саакашвили

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после прибытия во Львов провел встречу с мэром города Андреем Садовым, во время которой их охраняли бойцами с нашивками батальона «Донбасс». Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает сайт ТСН.

Как отмечается, они оцепили ресторан, в котором ужинали Саакашвили и Садовый, не пуская никого внутрь. После полуночи (совпадает с мск) они вышли на улицу, чтобы пообщаться с журналистами. Мэр города заявил, что приветствует возвращение Саакашвили на Украину и считает недопустимым произошедшее на польско-украинской границе 10 сентября.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, скандал, батальон "Донбасс", Саакашвили
 
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