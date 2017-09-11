Появилась реакция Грузии на возвращение Саакашвили в Украину

11.09.2017 21:50

У президента Грузии отметили, что будут наблюдать за скандалом с украино-грузинским политиком

В Грузии считают инцидент со скандальным прорывом экс-губернатор Одесской области и бывшего грузинского лидера Михеила Саакашвили в Украину внутриполитическим вопросом соседней страны. Об этом заявила политический секретарь президента Грузии Пикрия Чихрадзе, передает Интерфакс-Украина.

"Этот процесс, который мы увидели, является внутриполитической темой (Украины – ред.), внутриполитическим вопросом соседней страны, страны, которая является нашим партнером", – сказала она журналистам.

По словам Чихрадзе, грузинские власти будут наблюдать за процессом в отношении скандального политика.

Как известно, 10 сентября около 20:00 Саакашвили все-таки смог прорваться на территорию Украины, воспользовавшись помощью нескольких сотен активистов. Толпа, в рядах которой были в том числе и народные депутаты Украины, прорвала шеренги пограничников в пункте пропуска "Шегини" и провела политика в Украину.

В ходе событий в "Шегини" пострадали 16 силовиков. Полиция уже открыла уголовное дело по факту прорыва границы Саакашвили по ст. 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Источник: http://www.segodnya.ua