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Порошенко заявил, что антикоррупционный суд в Украине появится через несколько лет
Президент Петр Порошенко рассчитывает на законодательное урегулирование Верховной Радой создания антикоррупционной палаты при Верховном Суде в октябре. Об этом он сообщил на Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українські Новини.
Президент отметил, что сейчас обе концепции антикоррупционного судебного органа: законопроект о создании Антикоррупционного суда, а также законопроект о создании Специализированной антикоррупционной палаты при Верховном Суде находятся на экспертизе в Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").
Он выразил надежду, что такие выводы будут представлены уже в октябре.
"Я надеюсь, в октябре у нас будет первый отчет и уже первые результаты", - сказал Порошенко.
На вопрос от участников конференции, когда будет создан в Украине Антикоррупционный суд, Порошенко обратился в зал с просьбой поднять руку тех представителей европейских стран, где есть такой суд и, не увидев поднятых рук добавил, что возможно причина не в названии органа, а в его функциональности и доверии к судебной системе.
"Поднимите руки те, у кого в стране есть антикоррупционные суды… Может во Франции? Может в Польше? Может в Швеции? Может в Германии? Может в США есть? Где есть антикоррупционный суд? Нет, нет рук… А где существует антикоррупционный суд? В странах, которые показывают хорошие результаты по борьбе с коррупцией. В Кении, например, в Уганде, Малазии…", - сказал Поршенко.
Порошенко отметил, что не считает целесообразным ждать полтора-два года для создания Антикоорупцилонного суда в Украине, в то время как антикоррупционная палата может быть создана уже в ближайшие месяцы.
"В такой ситуации я надеюсь, что мы можем создать палату антикоррупционную в следующем месяце и тогда, если она будет, и в 19 или 20 году создастся Антикоррупционный суд - пожалуйста, будем рады", - сказал Порошенко.
Президент подчеркнул, что делает все возможное для скорейшего создания независимой судебной системы.
Он также напомнил, что ранее выступил с инициативой проведения независимого международного аудита антикоррупционной системы в Украине.
Источник: ukranews.com
Теги: Донбасс, суд, коррупция, Порошенко
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