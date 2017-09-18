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Почему Украина не может вступить в НАТО: у Порошенко дали четкий ответ
Кремль является наибольшим стимулом вступления Украины в ряды Альянса, считает депутат
Украина в любом случае не сможет вступить в НАТО, пока на ее территории идет война. Об этом заявил в эфире телеканала NewsOne народный депутат от фракции "БПП" Ольга Богомолец.
По ее словам, в связи с российской агрессией вступление в НАТО поддерживает много людей и союзников Украины, однако на данный момент это невозможно.
"Украина физически не может стать членом НАТО. На данный момент наша территория является оккупированной, а страна – разделенной", – сказала Богомолец.
В то же время она считает, что Украина должна стремиться приводить армию к стандартам НАТО, чтоб в будущем быть готовыми вступить в Альянс.
"Стандартам (НАТО – ред.) должна отвечать армия, обучение, вооружение, медицинская помощь. А дальше мы уже сами увидим, куда захотим двигаться. Когда все требования будут выполнены Украина, сможет принимать решения не на уровне младшего брата и младшей сестры, а субъекта политики", – добавила политик.
Как показал социологический опрос, проведенный компанией KANTAR PUBLIC по заказу Ялтинской Европейской Стратегии (YES), 58% европейцев поддерживают вступление Украины в НАТО, и только 48% – вступление Украины в Европейский Союз.
В то же время на днях президент Украина напомнил европейцам, что Украина стала щитом для Европы, и платит высокую цену ради вхождения в европейское сообщество.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, НАТО, Порошенко
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