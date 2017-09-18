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В Украину идет рекордная для осени жара
В Украине начало недели выдастся теплым, а местам температура будет доходить до 30 градусов.
Как сообщает Гидрометцентр, в понедельник, 18 сентября, на всей территории страны будет солнечная погода и без осадков, передает Обозреватель.
В западных областях будет прохладнее, там ожидается 18-21 тепла, местами до 26. И лишь во Львовской области будет не более 18 градусов днем. Ночью синоптики прогнозируют 12-14.
На Востоке и Юге Украины будет самая жаркая погода: дневная температура поднимется до 29-33 тела, ночью 14-16, на Юге до 19 градусов. В центральных и северных областях синоптики прогнозируют умеренную погоду с температурой 24-27 тепла, в Кропивницком до +31. Ночью ожидается 14-16 тепла.
В Киеве 18 сентября без осадков. Температура ночью около 14-16 градусов, днем 24-26 градусов.
Во Львове в ночь на понедельник возможны дожди. Температура ночью 12-14 градусов, днем 16-18 градусов.
В Одессе 18 сентября будет облачно, однако без осадков. Температура ночью 17-19 градусов, днем 27-29 градусов.
В Харькове в понедельник будет сухая погода. Температура ночью 14-16 градусов, днем 29-32 градусов.
В Днепре 18 сентября также без осадков. Температура ночью 15-17 градусов, днем 31-33 градусов.
В Карпатах в понедельник пройдут дожди. Температура ночью 12-14 градусов, а днем поднимется до 17-19 градусов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, жара, осень
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