РОССИЯ ЗАПУСТИЛА ЛИНИЮ Ж/Д В ОБХОД УКРАИНЫ

21.09.2017 15:56

В обход Украины построена и уже запущена новая железная дорога.

Да данный момент она обеспечивает регулярные грузовые перевозки. Анонсировали открытие нового полотна к концу осени, однако дорога уже начала функционировать.

Ж/д полотно идет через участок Журавка-Миллерово в Воронежской и Ростовской областях, как сообщают российские СМИ со ссылкой на ведомство.

На ресурсе «Российских железных дорог» сказано, что первые вагоны перевозили зерно, стройматериалы, железную руду. Также говорится, что проверка инфраструктуры, и системы управления еще предстоит. Запуск пассажирских поездов начнется после составления графиков передвижения.

Строительство новой ж/д дороги началось в 2014 году. Маршрут протяженностью 137 км. Линия проходит на территории России через Воронежскую и Ростовскую области.





