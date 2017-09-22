В сети рассказали о подвиге хирурга, который спас более тысячи бойцов АТО

22.09.2017 11:28

Хирург из Винницы Андрей Верба за четыре месяца спас 1500 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом на странице паблика "Криивка" в Facebook сообщила Оксана Ветер, передает apostrophe.ua.

"Более 1,5 тыс. бойцов из АТО прошли за четыре месяца через руки главного хирурга винницкого военно-полевого госпиталя №59 в Сватово Луганской области Андрея Вербы. Вот такие у нас герои", - написала она.

Стоит отметить, что фото активно комментируют в сети. Так, пользователи интернета выразили свою благодарность и уважение врачу за его работу.