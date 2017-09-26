"Не помогли даже ремни безопасности", - скандальная нардеп Рады Надежда Саченко попала в ДТП

26.09.2017 20:04

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко попала в автомобильную аварию. Народная избранница отделалась легкими травмами, как и остальные участники ДТП. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает "Диалог.ua".

С ее слов, инцидент произошел рано утром во вторник, 26 сентября, на трассе Н14 между Николаевской и Кировоградской областямию. Вместе с Надеждой Савченко в автомобиле находились ее сестра Вера и помощница Проторченко Татьяна.

Савченко утверждает, что причиной ДТП стало ужасное состояние трассы. Их автомобиль въехал в глубокую яму. "Мой помощник получила от удара травму головы с глубоким рассечением, я - забой грудной клетки и шейного позвонка", - сообщила нардеп.