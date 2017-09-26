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РЫНОК ТРУДА В УКРАИНЕ: НОВЫЕ ВАКАНСИИ И ЗАРПЛАТЫ
Утечка кадров из страны, особенно в западных регионах, приводит к нехватке рабочих, специалистов на производствах. На предприятиях есть рабочие места, но работать на них некому, сообщает zi.dn.ua.
Людей не устраивают не только условия труда, но и маленькие зарплаты. Поэтому в поисках лучшей жизни украинцы отправляются заграницу. Чехия и Польша максимально упрощает трудоустройство украинцев у себя, которые получают там в несколько раз больше, чем на родине. И чтобы переманить их обратно домой, зарплата должна быть не меньше 15 тысяч, говорят украинцы.
Что предлагают украинцам
В последние месяцы на первом месте по активности стоят следующие сферы труда: информационные технологии, интернет, телеком, банки, инвестиции, лизинг, начало карьеры, студенты. Работодатели увеличивают прирост вакансий особенно в Киевской, Харьковской и Одесской областях, и все чаще приглашают на работу молодых специалистов.
Екатерина Криворученко, специалист экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала hh.ua, также рассказала, что и зарплаты увеличились на 29% по сравнению с прошлым годом. Конечно, большую роль в этом сыграло увеличение «минималок», но у них на сайте можно было увидеть объявления о работе с зарплатой $1700 и даже до $4000 – инженерам-программистам и смежным специалистам.
Теги: Украина, Донбасс, вакансии, зарплата, рынок труда, специалист
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