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В Харьковской области мужчину выбросили из окна
08.10.2017 13:20
В Чугуеве погиб мужчина. Об этом сообщает полиция Харьковской области.
По данным ведомства, тело 31-летнего молодого человека обнаружили возле одной из многоэтажек 7 октября.
"За считанные часы работникам полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 44-летний мужчина, который снимал квартиру в многоэтажном доме. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что вечером употреблял спиртные напитки с потерпевшим, но внезапно у них возникла ссора. Она переросла в драку, во время которой он вытолкнул мужчину в окно квартиры на 4-м этаже", – рассказали в полиции.
Задержанному грозит лишение свободы до 15 лет.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, мужчина, Харьковская область, окно
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