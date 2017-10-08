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В Харьковской области мужчину выбросили из окна

08.10.2017 13:20
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В Харьковской области мужчину выбросили из окна

В Чугуеве погиб мужчина. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

По данным ведомства, тело 31-летнего молодого человека обнаружили возле одной из многоэтажек 7 октября.

"За считанные часы работникам полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 44-летний мужчина, который снимал квартиру в многоэтажном доме. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что вечером употреблял спиртные напитки с потерпевшим, но внезапно у них возникла ссора. Она переросла в драку, во время которой он вытолкнул мужчину в окно квартиры на 4-м этаже", – рассказали в полиции.

Задержанному грозит лишение свободы до 15 лет.

Источник: segodnya.ua



Теги: Донбасс, мужчина, Харьковская область, окно
 
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