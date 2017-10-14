ШТЕПА: СТРЕЛКОВА В СЛАВЯНСК ОТПРАВИЛ КИЕВ

14.10.2017 14:06

Бывший мэр Славянска Неля Штепа уверенна, что бандформирования Стрелкова в Донецк были отправлены Киевом. Об этом она заявила в интервью «Общественному ТВ Донбасса».

«Сегодня только люди начали понимать, что это, правда, что так оно и есть, что этот батальон был отправлен не Россией, а был отправлен нашими для того, чтобы втянуть Россию в войну. И Россия втянулась… Отправил Киев, и они привлекли к себе русских человечков, которые на тот момент не знали», - говорит она.

Источник: novosti.dn.ua