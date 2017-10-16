В Украину идет опасный грипп

16.10.2017 13:00

Только за первую неделю октября в Украине заболели ОРВИ и гриппом около 150 тысяч человек, и медики отмечают, что с каждым днем эта цифра будет расти. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, в группе риска находятся сразу семь миллионов граждан.



Ранее врачи рассказали, что в этом эпидсезоне украинцы столкнутся сразу с тремя опасными штаммами гриппа – Мичиганом, Брисбеном и Гонконгом. За первую неделю октября (2 – 8 октября) в Украине респираторно-вирусные инфекции сразили 150 тысяч человек, из них 72 процента, или больше ста тысяч (109 837) – дети. При этом врачи утверждают, что вирус гриппа ими обнаружен не был, однако были диагностированы аденовирус, парагрипп и респираторно-синцитиальный вирус, которые не менее опасны, чем грипп.



Федор Лапий, детский иммунолог, заявил о том, что пик заболевания еще не начался, и у украинцев есть в запасе время для вакцинации. Впрочем, в Украине вакцин пока еще нет – в настоящее время контроль прошли всего тридцать тысяч доз вакцины, произведенной в Южной Корее.