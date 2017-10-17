- У Авакова сделали громкое заявление о задержанных СБУ людях из окружения Саакашвили09:12
- Возле посольства США начали голодовку переселенцы с временно оккупированных территорий Донбасса. Стало известно, что требуют люди от американских дипломатов08:49
- Многомиллионная афера: НАБУ сообщило о подозрении инвестору "Трейд Коммодити"08:29
- Преступление экономически и экологически: на Закарпатье хотят вырубить 14000 га леса22:38
- Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу21:35
- Знахідка місяця: виявляється, паспорт Саакашвілі весь час був при ньому21:15
- Основатель «Азова» мог убить себя сам, - Нацполиция19:48
- Гройсман подкинул на яблоки. Кому повысили пенсию, а кому сократили19:30
- У Мінприроди повідомили про неготовність України до роздільного збору сміття19:15
- Українська пенсія довела до загибелі сімох людей18:40
У Авакова сделали громкое заявление о задержанных СБУ людях из окружения Саакашвили
Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что накануне акций протестов, запланированных на 17 октября под стенами Верховной Рады, сотрудники Службы безопасности задержали нескольких человек из окружения политика Михеила Саакашвили при попытке купить оружие. Об этом он пишет в своем Facebook, передает apostrophe.ua.
"Сейчас стало известно, кто хотел купить оружие и был задержан СБУ 14 октября во время попытки купить 2 автомата АК-47 и 3 гранатомета. Среди задержанных - некто по кличке "Меч". Именно он хотел приобрести оружие перед 17 октября. Пока идет следствие его фамилию не раскрывают, но известно, что он работает заместителем руководителя службы охраны Давида Сакварелидзе. "Меч" в тесной координации с "Французом", это руководитель охраны Сакварелидзе. Участвовал в силовом прорыве границы в Шегинях. Но это не все его заслуги. "Француз", настоящая фамилия С. Фесенко, отсидел 12 лет за умышленное убийство", - сообщает Шкиряк, добавляя, что также был задержан человек с кличкой "Кий".
К записи Шкиряк прикрепил два фото, которые, по его словам, доказывают причастность указанных лиц не только к Сакварелидзе, но и к политической силы "Рух нових сил".
Теги: Донбасс, оружие, СБУ, Верховная Рада, задержание, Аваков, Саакашвили
- В Луганске захвачена подпольная группа вооружённых диверсантов (ВИДЕО)
- КГБшник из Приднестровья пытался переправить в Украину оружие и боеприпасы
- Подробности ликвидации луганской группы диверсантов (ФОТО + ВИДЕО)
- Вооружённые люди с георгиевскими ленточками напали на сотрудников СБУ в Киеве
- СБУ задержало поставщика оружия в Донецке
- В Мариуполе СБУ обезвредила вооруженную группу с серьезным арсеналом оружия и боеприпасов
- Блогер: Почему дураки для «ополчения ДНР» так быстро закончились08:11
- Мариупольский рыбак поймал рыбу без чешуи07:53
- Главный террорист "ДНР" готовит новую постановку: Захарченко объявил о задержании убийц российского наемника Моторолы07:31
- Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу21:35
- Законопроект о реинтерации Донбасса: Геращенко анонсировала поправки17:12
- ИЗМЕНИЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРОВОЗА НА КПВВ ДОНБАССА15:30
- КАК ПЕНСИОНЕРКА ЛИШИЛАСЬ ВСЕХ СБЕРЕЖЕНИЙ – 70 ТЫСЯЧ ГРИВЕН13:31
- В КОНСТАНТИНОВКЕ ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ АТО12:00
- Только теперь столо известно, почему Порошенко не ввел военное положение в 201407:20
- «ДНР» ВЫДАЛА ДОНЕЦКИМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ВУЗА21:50
- У Авакова сделали громкое заявление о задержанных СБУ людях из окружения Саакашвили09:12
- Возле посольства США начали голодовку переселенцы с временно оккупированных территорий Донбасса. Стало известно, что требуют люди от американских дипломатов08:49
- Многомиллионная афера: НАБУ сообщило о подозрении инвестору "Трейд Коммодити"08:29
- Блогер: Почему дураки для «ополчения ДНР» так быстро закончились08:11
- Мариупольский рыбак поймал рыбу без чешуи07:53
- Главный террорист "ДНР" готовит новую постановку: Захарченко объявил о задержании убийц российского наемника Моторолы07:31
- Преступление экономически и экологически: на Закарпатье хотят вырубить 14000 га леса22:38
- Эти приемы помогут притянуть деньги в кошелек22:15
- Искусственный интеллект считают опасным для человечества21:55
- Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу21:35
- Эти приемы помогут притянуть деньги в кошелек22:15
- О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза20:30
- Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые18:58
- Ранние предвестники сахарного диабета18:06
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться14:40
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу13:47
- В Украину идет опасный грипп13:00
- Знаки Зодиака, которые уходят и никогда не возвращаются12:15
- П'ять продуктів, які провокують старіння шкіри11:00
- 10 признаков того, что вы едите слишком много сахара08:55
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Старі жаби квакають: воюючий в АТО російський актор відповів своєму "колезі" Пореченкову
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться
- Только теперь столо известно, почему Порошенко не ввел военное положение в 2014
- Я не езжу учиться в Америку, – Зеленский уколол Вакарчука относительно президентских амбиций
- Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт
- Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как адаптировать организм
- Захарченко рассказал о негативном отношении российских политиков к главарям «ДНР» и «ЛНР»