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НА ДОНБАССЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН КПВВ
19.10.2017 17:45
Пункт заработает в ближайшее время
Как стало известно журналистам ZI, в Луганской области заработает контрольный пункт въезда-выезда «Золотое». Блокпост в этом месте пытались открыть еще в марте 2016 года. Однако его пришлось сразу же закрыть.
Теперь же, как сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, во время вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске удалось добиться того, чтоб новый КПВВ откроют.
Это позволит разгрузить контрольно-пропускные пункты в соседней с нами Луганской области. То есть практически две тысячи жителей смогут быстрее пересекать линию разграничения.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Луганская область, КПВВ
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