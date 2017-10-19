НА ДОНБАССЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН КПВВ

19.10.2017 17:45

Пункт заработает в ближайшее время

Как стало известно журналистам ZI, в Луганской области заработает контрольный пункт въезда-выезда «Золотое». Блокпост в этом месте пытались открыть еще в марте 2016 года. Однако его пришлось сразу же закрыть.



Теперь же, как сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, во время вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске удалось добиться того, чтоб новый КПВВ откроют.



Это позволит разгрузить контрольно-пропускные пункты в соседней с нами Луганской области. То есть практически две тысячи жителей смогут быстрее пересекать линию разграничения.

Источник: http://zi.dn.ua