- Украина «отвоевала» землю на границе с Венгрией15:16
- Отдыхающие в Трускавце будут вынуждены платить за минеральную воду14:45
- Протест под Радой: Луценко поддержал одно из требований митингующих14:28
- Греко-католики захватили храм УПЦ на Коломые13:50
- Смертельная авария в Харькове: медикам удалось сохранить беременность пострадавшей девушки13:30
- Вырывайте из толпы: под Радой царит напряжение, сообщили о краже13:15
- Госстат: численность населения Украины продолжает сокращаться12:48
- Разомлевших от нахлынувшей жары украинцев удивили новым прогнозом12:31
- В Раду внесли законы о криптовалютах12:15
- Ситуация в АТО накаляется, сбываются худшие прогнозы (ВИДЕО)11:55
Отдыхающие в Трускавце будут вынуждены платить за минеральную воду
Отдыхающих на известном украинском курорте в Трускавце ожидает малоприятное нововведение.
Как передает replyua.net, уже с первого декабря текущего года за минеральную воду в бюветах придется платить – предусмотрено введение абонементов, а также лимита на разовое употребление вод «Нафтуся», «Мария», «София» и «Бронислава». Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Трускавецкого городского совета со ссылкой на решение ЗАО Трускавецкурорт.
«С 1 декабря на бювете будут работать турникеты и кассы продажи абонементов. За одно посещение бювета нужно будет заплатить 3,5 грн. Кроме того, однократное потребление минеральной воды не может быть больше 350 мл», — отмечается в тексте сообщения.
По данным городского совета, данный тариф находится на грани рентабельности, однако даст возможность обеспечить содержание бювета и территории вокруг него. Более того, появится возможность оплачивать услуги исследовательской лаборатории и покрыть себестоимость добычи воды. Бесплатно пить воду смогут только местные жители после соответствующего предписания врача.
Теги: Донбасс, Трускавец, отдых, минеральная вода
- Дончан обучат навыкам рукопашного боя
- Жестокий эксперимент: по просьбе телеведущего родители пугают детей (ВИДЕО)
- Американец шокировал детей рождественским видео (ВИДЕО)
- Благотворительный фонд Татьяны Бахтеевой отправил детей на отдых в Святогорск
- Америка заступилась за священников с Евромайдана
- Украинский фильм покорил Америку! (ФОТО + ВИДЕО)
- Ситуация в АТО накаляется, сбываются худшие прогнозы (ВИДЕО)11:55
- В зоне АТО - «октябрьское обострение»11:03
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности22:34
- Чтобы Кремль ничего не узнал: как Плотницкий и Захарченко скрывают от Москвы небоевые потери "рус***го мира" в оккупированном Донбассе21:35
- В Мариуполе симулянт представил концертную программу20:00
- Родственники отказывались верить в страшную утрату19:36
- Идея Украины по Донбассу напугала Захарченко - главарь "ДНР" обещает агрессивно сопротивляться18:49
- ОБСЕ: Сепаратисты привезли танки в запретную зону16:45
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"14:39
- Главари "Л/ДНР" устроили публичную "порку" заместителю главы СММ ОБСЕ Хугу13:51
- Украина «отвоевала» землю на границе с Венгрией15:16
- Мужчина расстрелял людей в парке, есть погибшие15:00
- Отдыхающие в Трускавце будут вынуждены платить за минеральную воду14:45
- Хакеры взломали украинскую альтернативу "ВКонтакте"14:35
- Протест под Радой: Луценко поддержал одно из требований митингующих14:28
- 4 способи скоро та ефективно побороти целюліт14:12
- 15-летний киевлянин получил звание международного гройссмейстера14:00
- Греко-католики захватили храм УПЦ на Коломые13:50
- Смертельная авария в Харькове: медикам удалось сохранить беременность пострадавшей девушки13:30
- Вырывайте из толпы: под Радой царит напряжение, сообщили о краже13:15
- 4 способи скоро та ефективно побороти целюліт14:12
- Забудьте о старых обидах10:00
- Лечебные свойства твердого сыра, о которых вы могли не знать09:50
- Медицинская реформа: украинцам рассказали, какие услуги будут бесплатными09:45
- Чому болять руки: основні причини09:05
- Десять правил хорошего вкуса08:21
- Як покращити ріст волосся: корисні поради08:04
- Почему те, кто рано встает, в разы здоровее07:05
- Начались испытания универсальной вакцины от гриппа22:03
- Десять дверей, которые открывают путь к счастью20:53
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО
- Украина разорвала один из важных военных договоров с Россией - у Кремля будет настоящий шок
- Порошенко наконец-то прокомментировал масштабную акцию под стенами Верховной Рады: к такой реакции президента сторонники Саакашвили точно не были готовы
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля