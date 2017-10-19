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Отдыхающие в Трускавце будут вынуждены платить за минеральную воду

19.10.2017 14:45
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Отдыхающие в Трускавце будут вынуждены платить за минеральную воду

Отдыхающих на известном украинском курорте в Трускавце ожидает малоприятное нововведение.

Как передает replyua.net, уже с первого декабря текущего года за минеральную воду в бюветах придется платить – предусмотрено введение абонементов, а также лимита на разовое употребление вод «Нафтуся», «Мария», «София» и «Бронислава». Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Трускавецкого городского совета со ссылкой на решение ЗАО Трускавецкурорт.

«С 1 декабря на бювете будут работать турникеты и кассы продажи абонементов. За одно посещение бювета нужно будет заплатить 3,5 грн. Кроме того, однократное потребление минеральной воды не может быть больше 350 мл», — отмечается в тексте сообщения.

По данным городского совета, данный тариф находится на грани рентабельности, однако даст возможность обеспечить содержание бювета и территории вокруг него. Более того, появится возможность оплачивать услуги исследовательской лаборатории и покрыть себестоимость добычи воды. Бесплатно пить воду смогут только местные жители после соответствующего предписания врача. 



Теги: Донбасс, Трускавец, отдых, минеральная вода
 
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