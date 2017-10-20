Инвалидам АТО обещают деньги на покупку авто

20.10.2017 21:10

На учете для получения авто находится 64 665 инвалидов.

Правительство инициировало выдачу денежных компенсаций инвалидам. Об этом говорится в законопроекте №7209, зарегистрированном на сайте Верховной Рады, передает Хроника.инфо со ссылкой на Вести.

Речь идет о тех инвалидах, которые претендуют на получение машины за счет государства. "Актуальность усиливается потребностью в обеспечении автомобилями пострадавших в АТО с нарушением опорно-двигательного аппарата", – указано в пояснительной записке к документу.

На учете для получения авто находится 64 665 инвалидов. В 2014-2016 годах, написано в проекте, им не выдавали транспорт за счет государственного бюджета, поскольку средства на эти цели не предусматривались.

Условия выделения средств украинцам

Актом предлагается выплачивать денежную помощь для приобретения авто без права дальнейшего взятия на учет. В частности, купить можно будет или новую машину, или автомобиль не "старше" восьми лет. О какой конкретно компенсации идет речь – не указано. Ее сумму определит Кабинет министров.

В качестве источника финансирования записан Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Власть утверждает: при сохранении действующего механизма нужно выделить 11,7 миллиардов гривен. При новом – 7,7 миллиардов гривен.

Кто получит деньги на авто в первую очередь

Первоочередно из первоочередников (их 2477 человек) средства на покупку машины планируют выделить участникам АТО по медицинским показателям.

Первоочередно из числа внеочередников (их 8192 человек) – участникам боевых действий в Великой Отечественной войне и войне с Японией по медицинским показателям.

Когда деньги на приобретение автомобиля дадут тем, кто проходит в порядке общей очереди, не указано. Таких граждан насчитывается 53 996. Большинство из них ждут средство передвижения более 24 лет.

Ранее народные депутаты предложили увеличить полномочия местной власти в сфере охраны животного и растительного мира. Об этом говорится в законопроекте №7208, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Также сообщалось, какие "покращення" готовит украинцам ГФС. В частности, фискалы вместе с Кабмином формирует новый список организационно-правовых форм предприятий в зарубежных юрисдикциях, которые могут относиться к списку офшорных юрисдикций.