Як щури з корабля: Саакашвілі стрімко втрачає соратників – політолог

23.10.2017 08:42

За словами українського політолога Тараса Чорновола, він довго силкувався зрозуміти на що скидається циганський табір, влаштований прибічниками Михеїла Саакашвілі на Грушевського в Києві, - про це інформує видання replyua.net.



Так, Чорновіл зауважує, що найбільше це збіговисько скидається на поганий і незатишний кемпінг. Саме тому у наметах, розставлений під парламентом, практично порожньо, а навколо лише вештаються якісь невідомі підозрілі люди. Власне, навіть не надто позитивні персонажі злиняли звідти подалі. Першою мужньо «відступила» «Свобода». Другою з корабля втекла «Батьківщина» - члени партії тихо згорнули партійні стяги і забрали Валентина Наливайченка, не спромігшись нічого пояснити. Далі ретирувалась «Самопоміч», лишивши тих, кого не шкода – російських громадян Зіміна та Грішина (відомих також як Соболєв та Семенченко). Справжній полковник Анатолій Гриценко чекав особистого запрошення, а потім зрадів, що не дочекався його. Лєщенко-Найєм-Заліщук теж тримають дистанцію.



Але з’явились і ті, хто замінив соратників-«зрадиників». Наприклад, виплив Катеринчук з «Європейською партією» та Фірсов з «Альтернативою» - ви, можливо, ніколи про них не чули, але вони існують. Крім того, маячить там і Балашов – той самий, який закликає підприємців не платити податки і після афер якого було кілька суїцидів. Гарних соратників надибав Саакашвілі, - зауважує блогер.