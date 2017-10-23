Первое заявление семьи Зайцевой по страшному ДТП в Харькове. АУДИО

23.10.2017 20:16

После длительных переговоров с родственниками Елены Зайцевой, водителя Lexus, который сбил 11 людей в центре Харькова 18 октября, журналистам удалось получить от семьи Зайцевых комментарий о случившемся.

Так, местное издание "Городской дозор" опубликовало заявление "без купюр", передает УНИАН.

"Это мое первое обращение. Ужасная трагедия, которая унесла жизни людей. Автомобиль Фольксваген ударил машину, в которой находилась наша дочь. От сильного удара машину отбросило на людей на перекрестке. Какими словами можно передать этот ужас и скорбь по погибшим, пострадавшим. Мы на коленях просим прощения за дочь у родственников погибших и пострадавших в этом ужасном ДТП.

Все, что мы можем сделать для семей погибших - мы сделаем. Собираем средства и готовы предоставить посильную финансовую помощь. Это ужасное горе и нет слов, чтобы выразить чувства, когда теряешь близких людей. Мы надеемся, что суд разберется в этом ужасном ДТП, так как там было два участника и два автомобиля. Мы примем любое справедливое решение суда. Это ужасное горе для близких людей пострадавших и для нас".

Как сообщалось ранее, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди.

В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. 20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшую «Лексусом».

По версии следствия, в материалах производства достаточных доказательств, что именно действия девушки привели к аварии. В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.