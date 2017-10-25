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Что произойдет, когда Украина войдет в ТОП-50 рейтинга Doing Business
Даже если Украина войдет в ТОП-50 рейтинга Doing Business, это существенно не улучшит ситуацию в стране. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал старший научный сотрудник Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Александр Кошик.
Комментируя информацию о том, что Украина заняла 76-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, который оценивает благоприятность условий ведения бизнеса, наш собеседник отмечает следующее: «Инвестиционный климат в стране, безусловно, не улучшился, и об этом с уверенностью говорят представители западных структур. Какие-то подвижки есть, по некоторым позициям произошло улучшение, но это 76-е место — это место на самом деле отвратительное для качества предпринимательской инвестиционной среды. И то, что произошло улучшение на 4 позиции — это ничто».
По мнению экономиста, даже если Украина войдет в ТОП-50 рейтинга Doing Business, это существенно не улучшит ситуацию в стране, так как нам нужно прежде всего восстанавливать экономический рост.
«Надо сделать все, чтобы условия для инвестиций были сверхблагоприятные, а этого на самом деле не происходит. Сейчас лишь усиливается фискальная нагрузка на бизнес. Неудовольствие высказывают представители западных структур о том, что нет гарантий права собственности. А если нет гарантий права собственности, если у нас масса рейдерских захватов, то ни о каком инвестиционном климате говорить нельзя. Сейчас рейдерские захваты перемещаются в аграрный сектор, который имеет все-таки большие перспективы развития», - объясняет эксперт.
«По сути, начинаются разговоры об отмене упрощенной системы налогообложения, но это никак не улучшает инвестиционный климат в стране. Это сказывается и на объеме инвестиций — никакого такого притока нет. Министр финансов говорил про инвестиционный спарринг в позитивном смысле — никаких признаков этого нет», - добавляет Александр Кошик.
Напомним, ранее интернет-издание Новости Украины – From-UA сообщало о том, что Украина заняла 76-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, который оценивает благоприятность условий ведения бизнеса.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, финансы, инвестиции, Всемирный банк, рейтинг, налоги
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