В Україні хочуть підвищити штрафи за порушення пожежної безпеки

28.10.2017 12:10

ВР зареєстрували законопроект про посилення відповідальності за порушення протипожежної безпеки. Депутати пропонують в кілька разів збільшити розміри штрафів.

Про це повідомляє “Народна Правда” з посиланням на Сегодня.

За даними ДСНС, з початку цього року на пожежах загинули 1172 людини. За останні два місяці трапилося кілька резонансних пожеж: дитячий табір в Одесі (загинули три дитини), хостел в Запоріжжі (загинуло 5 осіб) та 11 квартир в Херсоні (загинула мати з трьома дітьми).

У зв’язку з цим, депутати пропонують збільшити розміри штрафів за порушення пожежної безпеки в рази. Але порушниками займуться тільки тоді, коли щось згорить.

Законопроект пропонує суттєво збільшити штрафи, а також посилити кримінальну відповідальність в разі особливо серйозних наслідків. За порушення вимог пожежної безпеки та використання вогнегасників не за призначенням хочуть призначити штраф в розмірі від 2550 до 8500 грн (було від 8 до 170 грн). За неправильно встановлені або вимкнені системи протипожежної безпеки штраф вище – від 3400 до 11 900 грн. Повторне порушення протягом року обійдеться вже в 11,9-17 тис. грн. Таку ж суму потрібно буде виплатити за перекриття під’їздів до споруд і пожежних водоймищ для пожежної техніки.

Якщо порушення протипожежної безпеки спричинили шкоду здоров’ю людини або велику матеріальну шкоду, покарання – штраф в розмірі 17-34 тис. грн (було 850-2040 грн), виправні роботи до 2-х років або в’язниця до 3-х років із забороною обіймати певні посади. У разі смерті людини винному може загрожувати в’язниця до 10 років (було до 8).

Ініціатор законопроекту, нардеп Володимир Мисик з “Відродження”, стверджує, що ніяких перешкод для того, щоб закон прийняли, немає. Він прогнозує, що закон пройде перше читання, а його прийняття очікується максимум протягом місяця.

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня в Києві на вулиці Обухівської, 60 сталася пожежа в гуртожитку для переселенців. В будівлі обвалився дах. Мешканці стверджують, що причиною займання став навмисний підпал.

Нагадаємо також, 25 жовтня, в смт Згурівка Київської області сталася пожежа в районній дитячій спортивній школі. Прибувши на місце пожежі, рятувальники виявили, що вогнем охоплені дах, перекриття, а також частина другого поверху. Вже о 8:41 стався обвал даху, стель, а також частково стін. У зв’язку з загрозою особовому складу, пожежники продовжили гасити пожежу тільки ззовні.

Додамо, у ніч на неділю, 15 жовтня, у середмісті Києва сталася пожежа у підземному переході на бульварі Лесі Українки.

Крім того, нещодавно масштабна пожежа в столиці спалила кафе. На місці події працювали рятувальники і техніка ДСНС.

Нагадаємо також, на території ПрАТ “ЕлітДекор” в Київській області ліквідовано пожежу. В ході ліквідації пожежі було знайдено тіло жінки.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили дані статистики про жертви і постраждалих в ході пожеж, які сталися в Україні протягом 2017 року.