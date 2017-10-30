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В Киевском море нашли две огромные авиабомбы
Опасные предметы взорвут на месте
В Киевском водохранилище в селе Ровжи Вышгородского района обнаружены две авиабомбы времен Второй мировой войны весом по 250 кг каждая.
Как сообщают в ГСЧС, их нашли на расстоянии около 2 км от берега на глубине 1,5 м. Авиабомбы, скорее всего, обезвредят на месте.
Вес такой бобмы составляет 250 кг, масса заряда 128 кг в тротиловом эквиваленте. Радиус разлета осколков 1213 м, радиус разрушительного действия взрывной волны 600 м.
Есть потенциальная возможность нахождения рядом еще неизвестного количества боеприпасов и их дальнейшей детонации, поэтому зона поражения может быть существенно большей, сообщили в рыбоохранном патруле Киевской области.
Напомним, ранее в Николаевской области, вблизи Кинбурнской косы, на дне моря нашли полторы сотни боеприпасов времен Второй мировой войны. Среди них – артснаряды, мины и авиабомбы. Дно обследовали при подготовке акватории к туристическому сезону. Все находки уничтожили.
Источник: https://kiev.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Киев, бомба
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