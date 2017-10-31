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С 1 ноября в Мариуполе вводятся электронные билеты

31.10.2017 14:28
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С 1 ноября в Мариуполе вводятся электронные билеты

На данный момент безналичный расчет достаточно активно используют пассажиры коммунального транспорта в Мариуполе. Например, некоторые жители оплачивают проезд через смартфон по системе «Приват24», сообщает zi.dn.ua.

На некоторых видах транспорта можно увидеть QR-коды. В частности, сейчас речь идет об автобусах и троллейбусах, скоро их можно будет увидеть еще и в трамваях. Также для кондукторов организовали обучение, чтобы кондуктора понимали, как именно работает система и как проверить факт перевода оплаты. В других городах в процессе внедрения этой технологии возникали проблемы, которых в Мариуполе хотят избежать.

Пилотный проект сейчас внедряют исключительно в коммунальном транспорте. Городской совет инициативу одобрил и подписал договор. Пока неизвестно, введут ли оплату посредством QR-кода в маршрутке. Но после проверки частные перевозчики также могут их использовать.



Теги: Донбасс, Мариуполь, пассажиры, транспорт, электронный билет, безналичный расчет
 
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