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Украинцев косит страшная болезнь, власти скрывают трагедию
В Ровно зарегистрировали вспышку гепатита А
Из разных районов города в больницы были доставлены 18 человек. Среди пострадавших четверо детей. Врачи говорят, что такого массового заражения Боткина не было лет 15. Люди считают, что заразились от питьевой воды из под крана.
«Мы люди взрослые и не употребляем в пищу немытых фруктов или овощей, то есть все, что мы моем, мы пользуемся той же водой из крана», — поделилась одна пациентка.
В Ровнооблводоканале отрицают, что заражение произошло из-за воды.
«Она полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к питьевой воде, она является безопасной к употреблению и она ни в коем случае не могла быть возбудителем вероятного заражения некоторых граждан», — отрицает вину глава ведомства Андрей Карауш.
Эпидемиологи провели анализ воды, но возбудителя гепатита А не нашли.
Напомним, детей в Украине косит тяжелая болезнь.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «ТСН»
Теги: Украина, Донбасс, гепатит
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