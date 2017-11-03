На еще одного депутата от БПП совершено покушение

03.11.2017 21:30

На народного депутата Украины Сергея Мельничука было совершено покушение

Как сообщил сам нардеп, инцидент произошел в августе 2017 года, однако этот факт никто не разглашал.

«На меня в августе также было совершено покушение. У моего дома взорвали такой же, как у меня автомобиль. Исполнители думали, что это моя машина», — рассказал Мельничук.

Депутат подчеркнул, что Служба безопасности отработала очень четко, следствие еще продолжается, но уже есть арестованный человек, через которого передавали деньги.

«Покушение произошло не на политической почве, а из-за моей причастности к войне. Задержанный находится в СИЗО. Есть его телефонные разговоры, свидетельства других фигурантов и фиксация факта заказного преступления», — отметил нардеп.

Напомним, сегодня, 3 ноября, ночью при неизвестных обстоятельствах убили главу фракции Блока Петра Порошенко «Солидарность»Северодонецкого городского совета, советника мэра Сергея Самарского.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на ZIK