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Оккупанты вновь пришли с обысками к крымским татарам
Об этом сообщил адвокат Маммет Мамбетов, пишет "Крым.Реалии".
«В 6 утра (7:00 по Киеву. – Ред.) позвонила мне его жена и сообщила, что в их доме обыск и связь оборвалась», – рассказал адвокат.
По его данным, обыск, скорее всего, проводится в доме на улице Абдуля Тейфука.
Общественная организация «Крымская солидарность» сообщает, что возле места обыска стоит автозак.
В августе этого года подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя арестовал 62-летнего Ибраимова на пять суток. Мужчина попытался выступить на общественных слушаниях, посвященных строительству жилого массива «Крымская роза». Однако председатель подконтрольной России администрации Симферополя Геннадий Бахарев лишил его слова и попросил полицейских вывести активиста из зала. Возникла небольшая потасовка, после которой Ибраимова обвинили в «неповиновении законным требованиям полиции».
В октябре 2017 года, как сообщил адвокат Маммет Мамбетов, российские силовики ошибочно обыскали сына 62-летнего активиста Фазила Ибраимова Энвера.
Источник: https://www.ukrinform.ru
Теги: Донбасс, Крым, татары, обыск
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