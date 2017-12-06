Оккупанты вновь пришли с обысками к крымским татарам

В среду, 6 декабря, на территории оккупированного Крыма, в Симферополе российские силовики проводят обыск у активиста Фазила Ибраимова.

Об этом сообщил адвокат Маммет Мамбетов, пишет "Крым.Реалии".

«В 6 утра (7:00 по Киеву. – Ред.) позвонила мне его жена и сообщила, что в их доме обыск и связь оборвалась», – рассказал адвокат.

По его данным, обыск, скорее всего, проводится в доме на улице Абдуля Тейфука.

Общественная организация «Крымская солидарность» сообщает, что возле места обыска стоит автозак.

В августе этого года подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя арестовал 62-летнего Ибраимова на пять суток. Мужчина попытался выступить на общественных слушаниях, посвященных строительству жилого массива «Крымская роза». Однако председатель подконтрольной России администрации Симферополя Геннадий Бахарев лишил его слова и попросил полицейских вывести активиста из зала. Возникла небольшая потасовка, после которой Ибраимова обвинили в «неповиновении законным требованиям полиции».

В октябре 2017 года, как сообщил адвокат Маммет Мамбетов, российские силовики ошибочно обыскали сына 62-летнего активиста Фазила Ибраимова Энвера.

Источник: https://www.ukrinform.ru