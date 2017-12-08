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Языковой закон: Украина победила Венгрию
Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в ущемлении прав национальных меньшинств в законе об образовании. Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины, уже получившего выводы комиссии по документу.
Как отметили в Минобразования, комиссия посчитала аргументацию украинской стороны по скандальному положению закона обоснованной.
"Мы также благодарны, что комиссия приняла аргументацию украинской стороны относительно упреков, что языковая статья закона "Об образовании" сужает права представителей национальных меньшинств", - говорится в сообщении.
Венецианская комиссия заявила, что вопросы содержания и объема прав относятся исключительно к компетенции Конституционного суда Украины, а ряд вопросов касательно применения языков должен решаться специальными законами. "Следовательно, обвинения со стороны Венгрии не поддержаны", - добавили в профильном министерстве.
Полный доклад Венецианской комиссии с выводом по украинскому закону об образовании будет обнародован 11 декабря.
Как напоминает 112.ua, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", положения которого (в частности, ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран. Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести в отношении этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы. Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык – украинский. 28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал 7-ю статью закона об образовании на рассмотрение Венецианской комиссии.
12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во время дебатов приняла резолюцию относительно украинского закона "Об образовании". Украинскую власть, в частности, призвали прислушаться к замечаниям Венецианской комиссии, а также продумать "более гибкую модель" двуязычного образования с учетом интересов тех, кто принадлежит к коренным народам и национальным меньшинствам.
Теги: Украина, закон, Венгрия, язык, Минобразования, меньшинства
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