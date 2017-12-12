В Украине озвучили главную задачу в войне с Россией

12.12.2017 07:26

Отношения Украины с Россией, в первую очередь, должны быть прагматичными, а главной задачей Киева должно стать стремление раздробить РФ на части.

Об этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал во время чата в "Главреде", передает from-ua.com.

"Не думаю, что в России есть шанс у ультраправых прийти к власти. Они маргиналы и могут прийти к власти только в результате переворота. Что касается отношений с Россией, они должны быть, в первую очередь, прагматичными", — отметил чиновник.

По словам собеседника, он не понимает тезисов о "братских народах", "братской любви" и "прочих соплях о единых народах".

"Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача – стремиться раздробить Россию на части", — сказал он.

Позже российский сенатор Алексей Пушков в ответ на Туки посоветовал "присмотреть за Украиной".

"Ввиду унылого будущего в Киеве помутились рассудком: задумали "раздробить Россию на части". За Украиной присмотрели бы, а то сама развалится", — написал он в своем Twitter.