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Украинцы из своих налогов заплатят за новый фильм Зеленского

26.12.2017 19:39
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Украинцы из своих налогов заплатят за новый фильм Зеленского

Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило соглашение с компанией “Киноквартал” на производство романтической комедии “Он и Она”. Режиссером станет Владимир Зеленский, продюсер запрещенного в Украине сериала “Сваты”. Об этом сообщили на официальной странице Госкино в Facebook, передает novyny24.com.ua.

Сумма государственной финансовой поддержки проекта составит 17, 7 млн ​​грн. Общий бюджет производства производства – 35, 9 млн грн.

Авторами сценария стали Александр Щур и Станислав Зубрицкий. Продюсеры – Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир и Борис Шефир.

Проект фильма стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино.

По сюжету, муж и жена переживают кризис отношений и решают разойтись. Во время испытательного срока, предоставленного судом, они на спор решают попробовать то, что не хотели или стеснялись делать, находясь в браке. Проходя через все это, постоянно попадая в смешные ситуации, они возвращают утраченные чувства.

Релиз фильма запланировали на февраль 2019-го года.



Теги: Украина, Донбасс, фильм, бюджет, комедия, налоги
 
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